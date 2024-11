Se han ofrecido para poder reemplazar a Lance Stroll como compañero de equipo de Fernando Alonso en Aston Martin.

Rubens Barrichello, ex piloto de Fórmula 1, habló sobre la posibilidad de regresar a la categoría durante su aparición en el podcast Beyond The Grid: "Si Alonso viene ahora y quiere que sea su compañero de equipo en Aston Martin, aún estaría preparado.

"Cuando él estaba pilotando, tuvimos un pequeño toque y no sabíamos que en el mundo virtual tienes que presionar un botón para entrar en boxes y tener neumáticos y gasolina, él sólo paró para neumáticos y el circuito tiene unos 20 kilómetros, después de ocho minutos nos quedamos sin gasolina.

"Luego, les dijimos a los organizadores que nos permitieran volver y nos dejaron cinco vueltas después, pudimos acabar y fuimos competitivos. Todo depende del tiempo que estés aquí.

"Si ves que te encanta, solucionas todos los problemas posibles. Si te encanta, te mantienes en forma. Me llamó hace tres años y quería que fuera su compañero en las 24 Horas de Le Mans virtuales y no hay nadie más competitivo que yo.

"Me acuerdo un día que estaba en casa con mi hijo, me dijo que la comida estaba lista y yo le respondí que iba en un minuto. La próxima vez que me habló, me dijo, 'papá, la cena está lista'.

"No me moví de mi simulador, porque estaba ahí y Fernando era igual. Me conectaba al simulador a primera hora y él ya estaba ahí", contó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

