Carlos Sainz SE LANZA contra Ferrari por despedirlo

Carlos Sainz se lanzó contra Ferrari por despedirlo de cara a la temporada 2025 de la Fórmula 1.

En palabras publicadas por The Best, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente sobre la determinación que tomó el equipo italiano: “Después de eso vendrá algo más que realmente resultará bueno.

"Me dolió en ese momento, todos tenemos egos, y yo tengo un ego de conductor, y no podía entenderlo en ese momento. Personalmente, todavía hay decisiones que no comprendo que han tomado las personas.

"Pero al mismo tiempo, me plantea un desafío aún mayor y me hace sentir aún más entusiasmado por Williams. Definitivamente he llegado a la paz, y soy un verdadero creyente de que si no voy allí, es porque la vida simplemente no quiere que esté allí.

“Mi puerta siempre estará abierta a Ferrari en el futuro, nunca digas nunca, pero a corto y medio plazo mi compromiso es con el proyecto de Williams. He dado el máximo en mi último año con Ferrari pero eso lo iba a hacer igualmente, aunque sea difícil hacer 24 carreras cuando te vas a final de año", sentenció.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

