El TRISTE consuelo que le queda a Carlos Sainz tras su salida de Ferrari

Han señalado cuál sería el triste consuelo que le quedaría a Carlos Sainz en su salida de Ferrari.

Damon Hill, campeón de la Fórmula 1, se pronunció sobre el tema en palabras recogidas por Motorsport.com: "Es un verdadero profesional. Creo que todos los equipos se beneficiarían de tener a Carlos allí.

"Quizás esté un poco triste por dejar Ferrari porque aportó mucho al equipo. ¿Cómo se le puede criticar realmente? Tal vez no sea tan rápido como Charles Leclerc a veces, pero, sin duda, es un excelente piloto de carreras.

"Al fin y al cabo, se va a otro equipo, me tomo como un cumplido que no vaya a Red Bull. Creo que es muy difícil, estoy seguro de que siente que ha puesto su corazón y su alma en Ferrari y que no les ha dejado con ganas de nada.

"Han elegido a una figura tremenda como Lewis Hamilton. La reputación, la fama y los resultados de Hamilton son enormes, es muy difícil enfadarse por ser sustituido por alguien así.

"Creo que le puede consolar el hecho de que le sustituya un siete veces campeón del mundo, alguien con más de cien victorias en grandes premios, en lugar de un piloto menos exitoso", apuntó.

¿Cómo marcha el Campeonato de Pilotos previo al GP de Las Vegas?

El Gran Premio de Brasil significó una importante oportunidad para Max Verstappen de demostrar la diferencia entre contendientes y pretendientes como Lando Norris.

En el circuito de Interlagos no hubo límites para Verstappen, que dominó la carrera de principio a fin con una espectacular remontada desde el lugar número 17 al primer lugar.

No logró ser un día bueno para los pilotos hispanos, ya que Colapinto y Sainz no terminaron la carrera por abandono, mientras Alonso y Checo terminaron fuera de puntos.

Esta victoria de Verstappen lo pone ya prácticamente con las manos en el título y la posibilidad de amarrar el campeonato en Las Vegas.

