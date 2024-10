Lawson se RÍE de lo sucedido Checo

Liam Lawson podría terminar la temporada de F1 en el equipo hermano de Red Bull, VCARB, en lugar de Daniel Ricciardo. Cuando aún estaba al margen, los directores de TV siempre estaban enfocados en él cuando había algún error de Ricciardo o Pérez, lo que le genera risa.

Lawson ha regresado a la Fórmula 1. Ricciardo no pudo demostrar ser un digno sucesor de Pérez en el equipo principal del fabricante de bebidas energéticas, por lo que fue el turno de Lawson de demostrar lo que puede hacer. en el VCARB.

Ya se le permitió unirse el año pasado, después de que Ricciardo se rompiera el metacarpiano en Zandvoort.

Ahora, sin embargo, la presión continúa. Inmediatamente hizo un buen negocio al terminar en los puntos en el Circuito de las Américas después de largar decimonoveno debido a una penalización en la parrilla por un cambio de motor. Sin embargo, en México se dañó el alerón delantero y acabó decimosexto.

Tratando de no reírme

En The Red Flags Podcast se notó que Lawson siempre estaba en la televisión cuando Pérez o Ricciardo estaban luchando.

"Siempre me apuntaban con la cámara", respondió el neozelandés. "Realmente tienes que verlo. Estoy parado allí, mientras algo sucede, como uno de los dos trompos, y miro hacia el pit lane, y veo a un tipo con una cámara corriendo por el pit lane para captar eso", declaró.

"Sucede cada vez y trato con todas mis fuerzas de no reírme, no por lo que pasó, sino porque sé lo que están haciendo, sé que la cámara viene y él ni siquiera intenta disimular su trabajo", agregó.

"Al tomar esa foto, es una situación que realmente me hace reír. Cuando estabas en la escuela cuando estabas haciendo un examen y estaba muy tranquilo, intentas no reírte. No siempre funciona de esa manera. Depende de lo que pasó", finalizó.

