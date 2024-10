SALVAJE ataque de Helmut Marko contra Checo Pérez

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, lanzó un salvaje ataque contra Sergio Pérez luego del Gran Premio de la Ciudad de México 2024 de la Fórmula 1.

En palabras a Speedweek, el directivo de la escudería campeona del mundo se pronunció sobre la actuación del mexicano en su carrera local y dijo lo siguiente: “Checo tuvo un mal fin de semana en México. Sabemos que la clasificación no es su punto fuerte, pero una eliminación en la Q1 es muy decepcionante.

“Es incomprensible que un piloto con su experiencia posicione incorrectamente el coche en la posición de salida. Ambos fueron demasiado impetuosos. Liam incluso señaló con el dedo medio, por lo que se disculpó.

"Lamentablemente, este duelo provocó daños considerables en el auto de Pérez; Con una carga aerodinámica significativamente reducida (Chris Horner estimó una pérdida de entre 65 y 75 puntos de carga aerodinámica, ed.), el coche de Sergio ya no era lo suficientemente rápido para hacer nada.

"En los Estados Unidos y México se ha demostrado que aquí tenemos una pena no perseguible linealmente. Porque todavía había una acción en el duelo Pérez contra Stroll en el GP de México, así que me sorprendió que no hubiera penalización", comentó.

¿Hasta cuándo renovó Checo Pérez con Red Bull?

Checo Pérez ha renovado su contrato con Red Bull por dos temporadas más. A través de sus redes sociales, el equipo hizo oficial el anuncio de la renovación del mexicano tras finalizar la temporada 2024.

Después de varios teasers sobre un anuncio de Red Bull a lo largo de sus redes sociales, por fin se ha dado a conocer el final de la novela en cuanto al futuro del mexicano.

De esta manera, los campeones aseguran su alineación ganadora por dos temporadas más y pinta para ser la mejor alineación de la historia de la escudería, llegando con ella a la nueva era de regulaciones de 2026.

Checo seguirá en el mejor asiento de la parrilla en la Fórmula 1 gracias a sus buenas actuaciones y a la gran química que ha logrado generar con Max Verstappen, siendo el compañero que mejor rendimiento ha logrado tener a lado del holandés desde que éste es el piloto principal.

Aunque en 2024 no ha tenido el mejor resultado y hubo muchos rumores sobre una posible salida, Red Bull Racing salió a confirmar que el mexicano terminará la temporada.

