Así puede Colapinto ASEGURAR su llegada a Audi

Juan Pablo Montoya ha señalado las dificultades que representará para Franco Colapinto poder acomodarse con Sauber/Audi el siguiente año en la Fórmula 1.

Para el ex piloto colombiano de Fórmula 1, la situación del argentino no es la más óptima, ya que solo bajo ciertos factores podría ser conveniente para Audi o Sauber tenerlo como piloto.

Preoucupado por la posibilidad de que Colapinto se quede sin asiento la siguiente temporada, y con la alta demanda de pilotos buscando ese asiento, Montoya explicó las situaciones que podrían ayudar o perjudicar a Franco.

De acuerdo al piloto colombiano, hay dos factores elementales en la situación, el dinero y la disposición de Williams de deshacerse del piloto.

¿Qué dijo Juan Pablo Montoya sobre Franco Colapinto y Audi F1?

"A no ser que Williams pague el salario de Colapinto y pague todo lo de Colapinto, y que a Audi no le cueste. O que Williams pague por tener a Colapinto allá. Esa tendría que ser. Entonces ahí tienes que pensar lo que Williams está dispuesto a pagar y lo que Colapinto puede traer, contra lo que Bortoleto puede traer o contra lo que sería mantener a Bottas en el coche", analizó.

"No creo que la parte comercial sea importante para Audi, porque la plata que gastaban en los coches de Le Mans, por ejemplo, es mucho más que los presupuestos de Fórmula 1. Entones, realmente ellos van a buscar al que necesiten y crean que a futuro les va a dar lo mejor que ellos necesiten", dijo.

"Las tres opciones son buenas y entonces por eso es que realmente Audi no ha tomado la decisión. No tiene apuro en tomar la decisión porque ninguno de los tres tiene a donde ir, entonces por qué se van a matar ahora si necesitan tener el piloto definido creo que el 15 de noviembre de pronto para hacer el asiento para las pruebas de postemporada, pero antes del 15 de noviembre no hay motivo de firmar a nadie. Todo el mundo está haciendo presión y me imagino que internamente hay gente empujando para su lado", finalizó.

