¡BRUTAL ataque a estrella de Aston Martin!

Una de las estrellas de Aston Martin recibió un brutal ataque por el pobre rendimiento que ha tenido en la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Günther Steiner, ex jefe de equipo, se pronunció en el podcast Red Flags sobre las actuaciones recientes de Lance Stroll, compañero de equipo de Fernando Alonso: "Lance pasa completamente desapercibido. Es extraño.

"Nunca se habla bien ni mal de él, simplemente no existe. No creo que sea un mal piloto de carreras. No sé qué es. Obviamente, todos sabemos que no necesita conducir un coche de carreras. Está bien [económicamente], así que tal vez sea eso.

"Si el coche no es [lo suficientemente bueno] para [alcanzar] el podio o algo así, él simplemente dice: 'Sí, simplemente me las arreglo. ¿A quién le importa? Espero hasta que llegue el coche del año que viene y veo si es mejor'.

"No lo sé. No conozco al tipo, nunca hablé con él, así que no tengo ni idea. Pero es uno de esos tipos de los que rara vez se habla cuando está en los puntos. Se habla menos de él cuando no está en los puntos. Simplemente está ahí.

"Si no lo hubieras mencionado, ni siquiera me habría enterado de que corrió el fin de semana pasado. Tengo que ir a ver las estadísticas porque simplemente no se le ve. Nunca fue joven, nunca será viejo. Simplemente estará ahí. Está por encima de las reglas”, comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

