Comienza la PRESIÓN de Williams a Carlos Sainz

Carlos Sainz ya ha empezado a recibir la presión de Williams de cara a su llegada al equipo en la temporada 2025.

James Vowles, jefe de la escudería, dijo lo siguiente en el podcast Beyond The Grid la reacción que tendrá Alexander Albon a la llegada de Carlos Sainz: "Alexander Albon estará a la altura del desafío cada vez. Es por eso que lo he firmado a largo plazo. Él es brillante en esto.

"Lo que verás es un Alex que sigue dando un paso adelante cuando llegue Carlos Sainz. Porque cuando tienes un compañero de equipo que dice, 'oh, encontraste media décima parte allí, yo haré lo mismo', empiezas a ser empujado de una manera que no lo habías hecho antes.

"Pero su respuesta solo será positiva. No subestimes lo difícil que había pasado antes de unirse a esta organización. La madurez y cómo evolucionó [Albon] es que se ha convertido en un verdadero líder de la organización y alguien que quiere que esto tenga éxito.

"Uno en el que está comprometido, sus palabras, no las mías, los mejores años de una carrera, típicamente. Aquí es donde quiere gastarlo. Así que quiere que tenga éxito al mismo tiempo. Y es una gran creencia en sí mismo la que ha ganado. Quiero decir, él es excelente", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

