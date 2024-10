Revelan la razón por la que Red Bull NO está rindiendo

Checo Pérez y Red Bull no han podido tener la temporada que esperaban, y eso es considerado gran parte culpa de Pierre Waché, el "nuevo" Adrian Newey para Red Bull.

Según Ralf Schumacher, el declive del RB20 demuestra principalmente que el director técnico no está a la altura de la tarea de devolver a Red Bull a la cima.

El alemán afirma que el francés tiene la habilidad suficiente para afrontar los problemas, pero también ve que hasta ahora no ha tenido éxito.

El equipo austriaco ya ha perdido el liderato en la clasificación de constructores frente a McLaren, pero Max Verstappen todavía lidera el campeonato de pilotos. Es un trabajo duro, porque McLaren tiene el coche más rápido.

Por el momento, la ventaja de Verstappen sigue siendo de 52 puntos, pero Red Bull debe encontrar mejor material si Verstappen quiere poder defender su ventaja. Esto debe venir de Waché, quien como director técnico es el responsable del RB20.

Adrian Newey tiene las manos retirado del coche desde el Gran Premio de Japón, por lo que todo se reduce a las ideas de Waché y su equipo. Schumacher tiene poca confianza en esto, porque el equipo de carreras aún no ha logrado cambiar el rumbo.

¿Qué dijo Ralf Schumacher sobre Pierre Waché?

"Creo que el equipo está sufriendo por la salida de algunas personas o por el hecho de que algunas personas quieren irse. No es tan fácil reemplazar a esas personas", explica Schumacher a Sport.de sobre los distintos nombres. que ahora han encontrado el camino hacia la salida.

Waché ahora debe ponerse de pie, pero Schumacher no ve que eso suceda todavía. "Tengo la sensación y puede ser que esa sensación no sea correcta, que [Waché] no esté a la altura de la tarea. Es sin duda un pensador brillante, pero no tiene el talento para hacerlo de la misma manera que Newey. "Parece que le falta la capacidad de cerrar la brecha entre el conductor y un coche óptimo", explicó Schumacher.

La próxima carrera es en Austin y Red Bull llegará con un paquete de actualización. Schumacher no tiene confianza en esto.

"Realmente espero que Red Bull vuelva a encarrilarse, pero todavía no puedo imaginarlo. Tengo la sensación de que se avecinan tiempos difíciles, especialmente si Max Verstappen realmente se va, porque nosotros Volví a ver que marcó la diferencia él solo en la última carrera", finalizó.

