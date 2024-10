El primer gran TEMOR de Aston Martin con Adrian Newey

Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, ha revelado al primer gran temor con el fichaje de Adrian Newey.

Mike Krack, jefe del equipo, dijo lo siguiente en Autosport sobre la llegada del legendario diseñador a la escudería de Silverstone: “Es muy difícil equilibrar entre la emoción por la llegada de Newey y el mal momento. Absolutamente.

“Pero creo que también deberíamos usar el 25 como una oportunidad para mostrarle a Adrian lo que podemos hacer. Creo que eso debería servir como motivación para todos nosotros. Si identifico alguien que solamente está esperando a que llegue Newey, no será por mucho tiempo.

"No lo sé si podemos hablar con Newey, necesito consultar con nuestro departamento legal. Creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Ya sabes, no queremos meternos en [asuntos] legales en el futuro. Eso no nos parecería correcto.

"Creo que no estamos donde queremos estar. Nuestro objetivo era claramente cerrar la brecha con los cuatro mejores equipos. Al comienzo de la temporada, sabíamos que éramos alrededor del quinto más rápido en ese momento, y el objetivo era cerrar esa brecha.

“No lo hemos logrado. Otros se han puesto al día más de lo que nosotros hemos cerrado. Así que esa es la realidad y es algo que tenemos que entender y abordar”, comentó.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.

