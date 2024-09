Carlos Sainz reveló a su mayor lamento durante los años en los que corrió para Ferrari en la Fórmula 1.

Hablando en una entrevista con RTBF, el corredor nacido en Madrid se pronunció al respecto y dijo lo siguiente: "No me arrepiento. Siempre he dado lo mejor de mí. He intentado aprovechar al máximo la oportunidad de ser piloto de Ferrari. Lo único que lamento quizás sea el comienzo de 2022.

"Venía de un final de 2021 muy fuerte con un podio. Pensé que dominaba el Ferrari y ahora estoy listo para ganar si surge la oportunidad. Desafortunadamente, en 2022, el auto era súper competitivo al principio, pero tuve muchos problemas para entender cómo conducir la nueva generación de autos.

"Y tuve unas primeras 6 o 7 carreras muy difíciles hasta que entendí los trucos que tenía que hacer con la conducción y las cosas raras que tenía que hacer que no me salían naturales. Y luego, tal vez perdí la oportunidad de ganar 1 o 2 carreras, pero, al mismo tiempo,

"Lo he dado todo. No es que no lo haya intentado, y probablemente fue un poco circunstancial que los 22 coches e incluso los 23 y 24 no se conduzcan exactamente como me gustaría, y tengo que pensar mucho mientras conduzco, pero tengo que adaptarme", señaló.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

