Carlos Sainz, ATACADO por el entorno de Colapinto

Carlos Sainz fue atacado por el entorno de Franco Colapinto luego del fin de semana del Gran Premio de Singapur.

El padre del corredor argentino le dijo lo siguiente en TN al piloto español luego de que este último se quejó de una maniobra del miembro de Williams: “No sé de qué se queja Sainz. Ha realizado buenas largadas desde la época del karting, pero bueno, esto es distinto a todo”, comentó.

En la arrancada de la carrera, el argentino Franco Colapinto se lanzó con todo al ataque, y de manera exitosa logró ganar posiciones, aunque también pudo haber causado un serio accidente.

Sainz notó eso en la maniobra del novato, pero entendió también que es parte de los riesgos que toman los pilotos en sus primeros años: "Creo que por la parte sucia no salí mal, salí relativamente bien. Luego entrando en la primera curva, tenía que tener cuidado con Charles que iba delante, y luego venía un Williams por dentro frenando muy tarde, y si no, creo que era Franco, sí.

"Casi se lleva dos o tres autos puestos. Riesgos que corres cuando eres un novato, igual que no sabes dónde frenar en la primera curva. No, no pasó absolutamente nada, no hubo ningún accidente, pero cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo.

"Hay que tener un poco más de cuidado con los coches que tienen menos que perder, que se juegan la vida en la salida, y cuando te estás jugando tantos puntos para el equipo, hay que tener más cuidado", finalizó.

Relacionado: El CONTUNDENTE mensaje de Sainz a Colapinto en Singapur

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

Relacionado