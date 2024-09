El CONTUNDENTE mensaje de Sainz a Colapinto en Singapur

Carlos Sainz ha terminado séptimo en el Gran Premio de Singapur pero no dejó de mandar un mensaje a un arriesgado Franco Colapinto.

El piloto español de Ferrari tuvo una más que decente carrera considerando las circunstancias que tuvo en todo el fin de semana en Singapur, pero su carrera estuvo cerca de ser terminada con mucha anticipación.

En la arrancada de la carrera, el argentino Franco Colapinto se. lanzó con todo al ataque, y de manera exitosa logró ganar posiciones, aunque también pudo haber causado un serio accidente.

Sainz notó eso en la maniobra del novato, pero entendió también que es parte de los riesgos que toman los pilotos en sus primeros años

¿Qué dijo Carlos Sainz tras el GP de Singapur?

"Bueno, creo que por la parte sucia no salí mal, creo que salí relativamente bien", declaró.

"Luego entrando en la primera curva, obviamente tenía que tener cuidado con Charles que iba delante, y luego venía un Williams por dentro frenando muy tarde, y si no, creo que era Franco, sí, que casi gana dos o tres puestos", agregó.

"Riesgos que corres cuando eres un novato, igual que no sabes dónde frenar en la primera curva. No, no pasó absolutamente nada, no hubo ningún accidente, pero cuando te estás jugando el campeonato de constructores con el equipo", destacó.

"hay que tener un poco más de cuidado con los coches que tienen menos que perder, que se juegan la vida en la salida, y cuando te estás jugando tantos puntos para el equipo, hay que tener más cuidado", finalizó.