¡Ponen a Alonso POR ENCIMA de Verstappen y Hamilton!

Han puesto a Fernando Alonso por encima de cualquier otro piloto en la parrilla de la Fórmula 1.

Joylon Palmer, ex piloto, opinó sobre el bicampeón del mundo en el podcast Beyond The Grid: "Hay un nivel. Yo no soy muy duro con los pilotos, he sido piloto. Hay que apretar las reglas un poco, pero al final te gusta tener una lucha justa, sabes cuáles son las normas y si vas más allá de las normas, no es una carrera justa.

"Yo siempre he sido un piloto justo, creo que otros grandes carreristas, como Fernando Alonso, es probablemente el mejor rueda a rueda. Carlos Sainz también es muy duro en el rueda a rueda y normalmente, suele salir ganando. Rara vez ves a alguno de ellos moverse en frenada.

"Antes de Singapur, leí la noticia. Estaba en casa y mi hermano me mandó un mensaje, una noticia de Autosport diciendo que Sainz reemplaza a Palmer. Le dí click y me puse a leer mi propia salida en Autosport.

"No era un idiota, sabía que no iba a seguir a final de temporada, el año no estaba yendo bien, tampoco sabía que ni que iba a acabar la temporada, esperaba que sí, fui más rápido que Nico en Spa por primera vez", señaló.

¿Qué se dijo sobre el fichaje de Adrian Newey con Aston Martin?

Aston Martin ha anunciado oficialmente al nuevo coequipero de Fernando Alonso, luego de muchos meses de rumores sobre el movimiento.

El equipo de Lawrence Stroll comunicó en conferencia de prensa el fichaje de Adrian Newey, ex jefe de diseño de Red Bull Racing, tras varias semanas de especulaciones con el fichaje.

El anuncio llegó mediante un evento en el campus de Aston en Silverstone, donde se le introdujo al británico luego de que pudiera ser liberado de Red Bull. Lawrence informó que Newey se unirá primero como accionista, y luego como miembro del equipo para el jefe técnico de la escudería.

Se espera que el directivo pueda comenzar a trabajar a partir del año 2025 y que su trabajo tenga efecto en el monoplaza del bicampeón del mundo español para la campaña 2026.

Aston tendrá así un nuevo aliado para el cambio de regulaciones de la Fórmula 1, donde espera que Alonso tenga su última oportunidad para ser nuevamente campeón del mundo.