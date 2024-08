El TEMOR más grande de Carlos Sainz en la F1

Carlos Sainz se abrió y confesó su temor más grande dentro de la Fórmula 1 en el futuro.

Gracias a una entrevista con GQ España, el piloto madrileño compartió un pensamiento sobre su actitud con los equipos: "Yo creo que a lo que te refieres es quizás a la hora de ser un poco más egoísta con el equipo, mirar solo por uno mismo.

"Y yo en ese sentido siempre he tenido la impresión de que en la Fórmula 1 hay que ser un hombre de equipo. Que hay 1.200 personas trabajando para los coches de los pilotos. Y nunca sabes si algún día vas a volver a este equipo o no, por lo tanto quieres llevarte bien y demostrar que eres un hombre de equipo.

"Porque si no, en el futuro nunca te van a volver a fichar. Y siempre me he ido de todos los equipos en los que he estado, que ya son cinco, de buena manera, dejando siempre buenos recuerdos. Yo personalmente siempre he intentado tener un approach muy agresivo en cuanto a la forma de correr las carreras.

"Y, de hecho, visito a los comisarios más de lo que me gustaría. Este año están más duros con las penalizaciones y sí que me está costando alguna que otra visita extra a la FIA. En cuanto a nivel de agresividad en pista y demás, siempre me considero un tío bastante agresivo y así también me consideran mis rivales.

"Y yo creo que también te pueden llegar a valorar por ello. Lo de ser egoísta, o ser más agresivo este año, no ha sido así, porque desde el principio de temporada dije que iba a seguir ayudando al equipo, con independencia de la decisión que habían tomado", apuntó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.