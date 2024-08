Sainz EXPLOTA contra Ferrari por su terrible auto

Carlos Sainz destrozó a Ferrari por el terrible auto que ha tenido recientemente en la Fórmula 1.

El corredor español habló del rendimiento del SF-24 en una charla con la revista GQ España y estas fueron sus palabras: "En el momento en que tú sabes que el coche no es lo suficientemente bueno como para ganar un Mundial, haces las paces contigo mismo.

"Si yo hubiese tenido coche estos años para haber ganado un Mundial y no lo hubiese ganado, pues ahí sí que me hubiese costado más aceptar que he tenido la oportunidad y no la he aprovechado. Centrándonos en lo positivo, sí que tenía un coche para ganar alguna que otra carrera y he ganado alguna que otra carrera.

"He hecho alguna que otra pole position, alguna que otra victoria. Y sobre todo muchos podios para esta escudería. De momento tengo que aprovechar la oportunidad de tener un coche este año que me permite hacer algún que otro podio. En el día que toca y que todo está a punto, hay alguna oportunidad de ganar.

"Entonces aprovechar esas oportunidades que tengo para hacer podios y ganar, ya que no sé si el año que viene las voy a tener", señaló.

Relacionado: El último deseo de Sainz antes de ABANDONAR Ferrari

¿Cómo marcha la clasificación del Campeonato de pilotos tras el GP de Bélgica?

El Gran Premio de Bélgica confirmó el gran problema en el que se encuentra Red Bull en el campeonato de pilotos. La dramática forma en la que se definió la carrera en el circuito de Spa-Francorchamps con el 1-2 para Mercedes dejaba aún más cerrado el campeonato y puso en predicamento el posible campeonato para Max Verstappen.

Afortunadamente para el neerlandés, Russell fue descalificado, permitiéndole sumar más puntos al subir una posición en la clasificación final de la carrera.

Checo terminó séptimo en la carrera que ganó finalmente Lewis Hamilton por el grosero error de Mercedes con Russell.

Por el lado de los hispanos, Carlos Sainz fue el mejor calificado en sexto lugar de la carrera, mientras Fernando Alonso acabó en octavo para sumar unos cuantos puntos más a su causa.

1- Max Verstappen - 277 pts

2. Lando Norris - 199 pts

3. Charles Leclerc - 177 pts

4. Oscar Piastri - 167 pts

5. Carlos Sainz - 162 pts

6. Lewis Hamilton - 150 pts

7. Checo Pérez - 131 pts

8. George Russell - 116 pts

9. Fernando Alonso - 49 pts

10. Lance Stroll - 24 pts

11. Nico Hulkenberg - 22 pts

12. Yuki Tsunoda - 22 pts

13. Daniel Ricciardo - 11 pts

14. Oliver Bearman - 6 pts

15. Pierre Gasly - 6 pts

16. Kevin Magnussen - 5 pts

17. Alexander Albon - 4 pts

18. Esteban Ocon - 4 pts

19. Guanyu Zhou - 0 pts

20. Valtteri Bottas - 0 pts

21. Logan Sargeant - 0 pts