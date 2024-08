El último deseo de Sainz antes de ABANDONAR Ferrari

Carlos Sainz reveló cuál es su último deseo antes de abandonar Ferrari para sumarse a Williams en 2025.

Durante su aparición en una charla con GQ España, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: "De momento tengo que aprovechar la oportunidad de tener un coche este año que me permite hacer algún que otro podio. En el día que toca y que todo está a punto, hay alguna oportunidad de ganar.

"Entonces aprovechar esas oportunidades que tengo para hacer podios y ganar, ya que no sé si el año que viene las voy a tener. En el momento en que tú sabes que el coche no es lo suficientemente bueno como para ganar un Mundial, haces las paces contigo mismo.

"Si yo hubiese tenido coche estos años para haber ganado un Mundial y no lo hubiese ganado, pues ahí sí que me hubiese costado más aceptar que he tenido la oportunidad y no la he aprovechado. Centrándonos en lo positivo, sí que tenía un coche para ganar alguna que otra carrera y he ganado alguna que otra carrera.

"He hecho alguna que otra pole position, alguna que otra victoria. Y sobre todo muchos podios para esta escudería", comentó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

