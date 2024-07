¡Sainz, cada vez más CERCA de Williams!

El futuro de Carlos Sainz cada día parece estar más cercano a Williams, al menos acorde a James Vowles.

Vowles sobre intentar convencer a Sainz y lo que busca como parte de su alineación de pilotos.

James dejó su rol protagonista en Mercedes para llegar a ser el encargado de reconstruir a Williams, por lo que su misión es bastante importante y clara.

Entre los objetivos del directivo de Williams, está el poder ser un destino que sea atractivo a pilotos de importante jerarquía, como lo era en el pasado, por lo que en caso de incorporar a Sainz, sería un buen golpe en la mesa.

En palabras para GPFans, James reveló como está la situación respecto a Sainz y la aineación de pilotos en Williams para la siguiente temporada.

¿Quié dijo James Vowles sobre Carlos Sainz y sus posibilidades en Williams?

"Tengo la mente abierta, pero quiero excelencia dentro del equipo. Quiero un rendimiento ganador en el equipo. Quiero individuos que sean líderes", declaró.

"Carlos trae la excelencia consigo. Lo he dicho una vez y lo seguiré diciendo. Ahí es donde está puesto mi corazón", agregó.

"Hemos tenido conversaciones interesantes él y yo hemos y presentamos ambos lados de nuestros intereses. Mi perspectiva de porqué aún no se decide es esta: sé que llevo una camiseta de Williams", señaló.

"Pero creo mucho en lo que estamos haciendo, por eso dejé Mercedes y por eso les hablo a todos ustedes con la pasión que tengo. Creo en todo lo que estamos haciendo. Estoy en esto día a día y puedo ver los cambios día a día", destacó.

"Si te diera un puñado de personas de nuestro equipo para hablar sobre cómo será en 12 meses, las historias positivas fluirían. Y es por eso que soy positivo al respecto", mencionó.

Vowles además habló sobre los comentarios que le hizo Sains respecto a aspectos principales que en los que necesita claridad antes de decidor unirse a Williams.

"Con Carlos, lo que pregunta es lo que puedes ver externamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde te clasificaste? ¿Por qué tuviste una mala carrera aquí?", señaló.

"Esto es lo que me dijo, lo que realmente resonó más. La razón por la que estoy haciendo esto es que cuando me comprometo, necesito comprometerme con todo mi corazón y toda mi alma, al 100%. Y para hacer eso significa que no puedo tener dudas, es por eso que me estoy tomando el tiempo, eso resonó en mí", prosiguió.

"Tenemos más del 50% de posibilidades de ficharlo, creo que las probabilidades están a nuestro favor. Pero ya me ha picado esto una vez este año, así que veamos", finalizó el jefe de Williams.