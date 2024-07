La EXIGENCIA de Sainz a la FIA

Carlos Sainz reveló una importante exigencia que le ha hecho a la FIA rumbo a las nuevas regulaciones de 2026.

En conferencia de prensa con los medios en la previa al inicio del fin de semana del Gran Premio de Bélgica, el corredor nacido en Madrid comentó lo siguiente: “Obviamente, dos kilos menos en los autos no es un gran cambio.

“El problema es cuando empiezas a sumar dos kilos a otros dos, otros dos, otros dos, que creo que es la tendencia que ha estado en la Fórmula 1 durante los últimos diez años.

“Entonces los coches han llegado a pesar 800 kilos. En el pasado, pesaban alrededor de 600.

“Cualquier cosa que podamos hacer para reducir el peso, creo que todos los pilotos aquí lo agradecerán. Esperamos que la FIA y los equipos lo tengan en cuenta a la hora de decidir las reglas futuras, no solo las de 2026”, finalizó.

La Federación Internacional de Automovilismo reveló cómo se verán los autos de Fórmula 1 en 2026.

El organismo rector reveló mediante un anuncio las nuevas regulaciones que se introducirán al finalizar el Campeonato Mundial de 2025.

