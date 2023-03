Pepe Martí ganó la Sprint Race del Gran Premio de Bahréin de la categoría Fórmula 3.

Relacionado: Colapinto acaba 13° en la quali de la F3; Montoya empezará 15°

El piloto de 17 años logró ganar su primera carrera de la categoría y fue felicitado por Fernando Alonso tras quedar en el lugar más alto del podio.

Fernando Alonso stops by to congratulate our latest Sprint Race winner, Pepe Marti!!! 🥰 #BahrainGP #F3 @alo_oficial pic.twitter.com/Bvt7DNdOwh

Tras liderar la competencia por 14 vueltas, Franco Colapinto finalizó 2° en su debut en el serial.

Sebastián Montoya, hijo de Juan Pablo Montoya, quedó en la 10° posición y sumó su primer punto del campeonato.

Lamentablemente, el mexicano Rafael Villagómez quedó fuera de la carrera tras impactarse contra el muro por un toque de un rival. Alejandro García, el otro mexicano, finalizó en 27° posición.

Our points-scorers from the first Sprint Race of the season!!! ✨



Full results 👉 https://t.co/xAX6ElVdTD#BahrainGP #F3 pic.twitter.com/Vnd0Ds2Y8F