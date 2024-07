El VERDADERO motivo de Alonso para quedarse en F1

Fernando Alonso reveló su verdadero motivo para seguir en la Fórmula 1 los 42 años de edad.

En una charla con el medio Brut.fr, el bicampeón del mundo fue muy honesto al hablar de sus razones para seguir en la categoría: "Soy una persona muy competitiva, siempre me gusta ganar, no me gusta perder a nada y siempre piensas que es mejor estar en la Fórmula 1.

"Mejor seguir luchando y conduciendo, así que al final la motivación de quedarme en la Fórmula 1 tantos años yo creo que es la competitividad de cada persona. Las 500 de Indianápolis pueden ser un objetivo para conseguir la triple corona, pero ahora mismo me concentro en la Fórmula 1.

"Han cambiado muchas cosas. Seguramente la tecnología es la cosa que más ha cambiado en 20 años. Ahora los equipos tienen muchísimos más sensores, muchísima más telemetría a la que mirar y creo que se rigen más por eso, más que el instinto del piloto, que era un poco la parte que tenía hace 20 años la Fórmula 1.

"Las redes sociales han cambiado el mundo en general, no solo la Fórmula 1, pero antes también era un deporte muy mediático", comentó.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El nuevo contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.