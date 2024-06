¡Sainz revela problemas de SALUD!

Carlos Sainz ha revelado haber sufrido problemas de agotamiento y salud mental durante la temporada 2023.

Sainz actualmente se encuentra en su última temporada con Ferrari y sigue en búsqueda de un nuevo asiento para la temporada 2025 pero no parece decidirse aún entre la importante lista de equipos interesados en sus servicios.

Durante entrevista con el Nude Project Podcast, el piloto español reveló lo mucho que sufrió fuera de las pistas la temporada anterior en temas de salud mental y cómo ahora está trabajando para evitar eso.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre el agotamiento y la salud mental?

"Al final del año pasado he tenido el primer burnout de mi vida y me ha tocado pasar por momentos en los que me ha costado disfrutar el ser piloto de Fórmula 1. No podía disfrutar, carreras, simulacros, sponsors, simulador, por lo que este año toda mi preparación está enfocada en no terminar teniendo un burnout", declaró.

"Tengo mucha suerte de ser piloto de F1, pero las emociones y el humor cambia cuando tienes burnout, estas cansado, no disfrutas a tu familia, a tu gente, cambia tu rutina, terminas solo durmiendo y perdiendo rutina. Todo eso se va acumulando, termina la temporada y caes en la realización que no puede tenerlo de nuevo", agregó.

"Por eso cambie entrenador nuevo para estar en mejor forma, mi preparación fisiológica como atleta, suplementos, planes de jetlag, todo lo planeado ahora en torno a evitar el burnout. Para mí, ahora el estar en buen estado de forma no es algo físico o de nivel sino mantener la energía correcta todo el año", mencionó.

"Para evitarlo se tiene que trabajar tanto en lo mental, como en lo físíco, por eso al final somos atletas de alto rendimiento y debemos parar en ocasiones", explicó.

"También debemos ser muy agradecidos, realizar los momentos que estamos teniendo, que no se nos pierda en que tal vez sea nuestro normal ahora, reconocer la suerte que tuvimos y lo bien que la hemos pasado haciendo lo que hacemos", finalizó.