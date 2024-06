Carlos Sainz tendría su futuro SENTENCIADO en la F1

Carlos Sainz sigue buscando un asiento en la Fórmula 1 y el piloto español se está quedando poco a poco sin opciones. Tom Coronel y Rudy van Buren están de acuerdo y creen que ya tiene su futuro sentenciado.

Audi y Williams en particular parecen ser los mayores candidatos para adquirir al piloto. Coronel descarta un cambio a Mercedes en Viaplay: "No, eso no va a pasar. Hacia allá va Antonelli, al mil por ciento.

"Este año ya ha probado durante seis días, prueba durante veinte días, por lo que Antonelli apenas se está preparando", dice resueltamente a los espectadores.

Luego le preguntan a Van Buren dónde irá Sainz: "Williams. No creo que tenga otra opción. Con ese proyecto [Audi], tampoco sabes qué saldrá de él. Por el momento, Sauber tampoco está allí, por así decirlo".

Coronel luego añade: "Si vas a la fábrica de Sauber, no está completamente a la altura de las especificaciones. Eso seguirá creciendo. Pero sí, este es el pico de su carrera deportiva. Luego firmas por el equipo más pequeño, eso es lo que haces.

"Creo que eso duele un poco su corazón acelerado", concluye el analista sobre la elección del nacido en Madrid.

A principios de año quedó claro que Lewis Hamilton no cumpliría su contrato con el equipo Mercedes antes de pasarse a Ferrari. Automáticamente significó que Sainz sabía que podía retirarse después de esta temporada, ya que el equipo italiano está completamente concentrado en el joven Charles Leclerc.

El temprano anuncio del cambio de Hamilton significó automáticamente que Carlos tuviera el tiempo necesario para encontrar un nuevo asiento de cara a 2025, en un momento en el que todavía había muchas opciones en el mercado. Sin embargo, cada vez se van llenando más plazas y se están agotando las opciones.

El asiento junto a Max Verstappen en Red Bull ahora también se ha llenado con la renovación de Sergio Pérez y Sainz sabe que un regreso a la El nido viejo no se asienta en él. Esto significa que las opciones se están agotando de forma lenta pero segura

¿Por cuántos años firmó Lewis Hamilton con Ferrari?

Según informa Leo Turrin, periodista italiano, no será un acuerdo corto: "Es la noticia del milenio para la F1. Hamilton firmó un contrato 2+1, también en óptica 2026.

"Lewis vestido de rojo era una hipótesis que parecía pertenecer a los sueños oníricos más desenfrenados. Estamos en presencia de un hecho histórico, un piloto tan titulado nunca ha llegado a Ferrari.

"Michael Schumacher había ganado dos campeonatos cuando llegó. Estamos en presencia de algo extraordinario. Como escribe Mogol: si funcionará o no, sólo lo descubriremos viviendo", dijo para Sky Sport 24.

En el anuncio oficial de Ferrari sobre el fichaje del siete veces campeón del mundo se puede leer que se trata de un contrato de varios años: "Declaración del equipo. La Scuderia Ferrari se complace en anunciar que Lewis Hamilton se unirá al equipo en 2025, con un contrato de varios años".

