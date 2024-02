¡Hamilton a Ferrari en lugar de Sainz!

Ferrari tendría planeado fichar a Lewis Hamilton como compañero de equipo de Charles Leclerc para la temporada 2025. Esta sería la razón del retraso en las negociaciones con Carlos Sainz.

De acuerdo con un reporte publicado este miércoles por Formu1a.uno, el anuncio podría hacerse muy pronto: ¡El motivo de esta ralentizada evolución, según lo aprendido por Formu1a.uno, sería el rotundo intento de llevar a Lewis Hamilton a Ferrari en 2025 junto a Charles Leclerc!

"El siete veces campeón del mundo había prolongado su acuerdo histórico con Mercedes por una temporada, con opción adicional. Lo que le llevaría a la posibilidad de liberarse para llevar el traje Rojo.

"Algunas conversaciones tuvieron lugar directamente con el presidente de Ferrari, John Elkann, y habrían favorecido lo que parece ser un pasaje en proceso de definición", informaron.

Además, Will Buxton, un periodista de F1, había publicado en su cuenta de X sobre un supuesto rumor que se anunciaría esta misma semana: "Escuchará un gran anuncio antes del final de la semana. Si es lo que creo que es, es absolutamente enorme", dijo.

Hearing a big announcement is on the way before the end of the week. If it is what I think it is, it’s absolutely massive. https://t.co/BfxXh7wPN1