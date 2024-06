La estrategia anti FIA de Checo

Checo externó su estrategia para adaptarse a la injusta sanción que le impusieron para el Gran Premio de España en la carrera en Canadá.

El piloto mexicano de Red Bull buscará recuperar las buenas sensaciones y resultados tras dos carreras de bache donde no pudo cruzar la bandera a cuadros.

Sin embargo, ese no fue el mayor problema para Checo, ya que, además fue sancionado posterior a la carrera con tres puestos de parrilla para la carrera en el circuito de Barcelona.

Pérez expresó su descontento con la sanción ya que no considera fuera diferente al actuar de otros pilotos en el pasado, pero aún así ha elaborado una estrategia para poder tener buen resultado este fin de semana a pesar de ello.

¿Qué dijo Checo Pérez sobre su sanción y el Gran Premio de España?

"En la Fórmula 1, vivimos en un mundo de márgenes tan pequeños que pocas cosas no han estado en el punto correcto, obviamente duele mucho tener esta mala fila de carreras, pero al mismo tiempo, es genial estar de vuelta aquí en Barcelona”, mencionó.

Checo aprovechó para dejar claro que no haría nada diferente sobre las indicaciones que le costaron su penalización: “Confío plenamente en mi equipo en lo que me dice que haga. En ese momento, no tenía visibilidad con mis espejos. Creo que todos los pilotos estaban en la misma situación debido al spray, así que no tenía ni idea de los daños”.

“Estábamos un poco sorprendidos por la severidad de la sanción, pero no hay nada que podamos hacer ahora”, mencionó.

“Teniendo en cuenta la penalización de la parrilla, creo que si somos capaces de ser el equipo que sale de aquí con el mayor número de puntos en este fin de semana será una buena noticia. Y poder volver al podio será el objetivo", destacó.

“Probablemente, el domingo, con la estrategia, podríamos pensar en algo, pero creo que, obviamente, necesitamos una buena calificación para estar lo más arriba posible”, finalizó.