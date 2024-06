Sainz detalle lo ÚLTIMO sobre su nuevo equipo

En un futuro no muy lejano sabremos por fin dónde será el futuro de Carlos Sainz.

En vísperas del Gran Premio de España de F1, el piloto de Ferrari dice que él y su dirección tomarán una decisión muy pronto. El tres veces ganador de carreras se encuentra actualmente en la mitad de su cuarto año en Ferrari, pero sabemos desde hace varios meses que será su última temporada en la Scuderia.

En febrero pasado se anunció que Lewis Hamilton ocuparía su lugar junto a Charles Leclerc a partir de 2025. Sainz anunció a principios de esta semana que todos los equipos de carreras a los que todavía les queda un asiento le han ofrecido un contrato.

Los asientos en Kick Sauber, que se convertirá en Audi a partir de 2026, junto a Nico Hülkenberg y en Williams junto a Alexander Albon parecen ser las mejores opciones para el piloto de 29 años.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre su futuro en la Fórmula 1?

"La última noticia que puedo El informe es que se tomará una decisión muy pronto", explica Sainz en las ruedas de prensa previas a su carrera de casa en España.

"No quiero esperar más, esto ha estado ocupando mucho espacio en mi mente durante varias semanas. Es hora de tomar una decisión y eso sucederá pronto. Ojalá tengamos algo de qué hablar pronto", agregó.

"Aún no estoy seguro, es algo que todavía estoy discutiendo con mi gerencia y estamos intercambiando ideas. No he tenido tiempo de sentarme durante algunos días para pensar realmente en una decisión", explicó,

Entre otras cosas, el estudio de la nueva normativa técnica y de motores para 2026 estará incluido en la decisión final de Sainz. A Kevin Magnussen también se le preguntó por su futuro y el piloto de Haas apuntó a Sainz.

"Carlos es el corcho de la botella. Muchos muchachos esperan a que él haga un movimiento. Al final, todas las demás piezas del rompecabezas encajarán", finalizó Kevin