Aloisio Hernández

Miércoles 1 Marzo 2023 09:47

La Fórmula 1 ha nombrado a Susie Wolff como directora gerente de F1 Academy, nuevo campeonato exclusivamente femenino.

Esta nueva competencia fue anunciada a fines del año pasado como un esfuerzo concertado del deporte para descubrir a la próxima mujer piloto de la máxima categoría del automovilismo.

La última mujer en comenzar una carrera de la categoría fue Lella Lombardi en 1976, y la italiana también fue la única mujer que sumó un punto en el campeonato, en el Gran Premio de España de 1975.

ART será uno de los equipos participantes en el serial

Dada su experiencia en la cabina, en la pared del pit como directora de equipo y a través de Dare to be Different, un esfuerzo de igualdad lanzado por Wolff en 2016, la mujer de 40 años fue identificada como la candidata ideal a liderar este nuevo proyecto.

“La F1 Academy presenta una oportunidad para promover un cambio genuino en nuestra industria mediante la creación de la mejor estructura posible para encontrar y nutrir el talento femenino en su viaje hacia los niveles de élite del automovilismo, tanto dentro como fuera de la pista.

"Hay mucho trabajo por hacer, pero también hay una clara determinación para hacerlo bien.

"Al hacerlo, creo que la Academia de F1 puede representar algo más allá de las carreras. Puede inspirar a las mujeres de todo el mundo a seguir sus sueños y darse cuenta de que con talento, pasión y determinación, no hay límite para lo que pueden lograr.

"Este es también el comienzo de un nuevo capítulo importante en mi carrera, combinando la experiencia que he desarrollado hasta ahora con mi pasión por la diversidad y el empoderamiento, por lo que me gustaría agradecer Stefano por confiarme un papel que significa tanto para mí personalmente como profesionalmente", dijo Wolff.

El compromiso

En la temporada inaugural de la F1 Academy, 15 pilotos competirán en 21 carreras durante siete fines de semana. El evento de final de temporada tendrá lugar en el Circuito de las Américas junto con la F1 en el Gran Premio de Estados Unidos en octubre.

En su nuevo cargo, Wolff reportará directamente a Stefano Domenicali, CEO del serial. Hablando del nombramiento, Domenicali dijo: “Es una noticia fantástica que Susie Wolff se una a la Academia de F1 como directora gerente.

"Susie es una persona increíble que entiende lo que se necesita para alcanzar los niveles más altos del automovilismo, tanto como piloto como directora de equipo.

La W Series mostró la convocatoria que hay en las pilotos

"Tiene una gran experiencia y conocimiento de primera mano que será de gran beneficio para todos nosotros y los pilotos que están en su viaje para progresar a través de la pirámide de carreras.

"Estamos comprometidos a maximizar las oportunidades en nuestro deporte para que cualquier persona alcance su verdadero potencial y logre sus sueños, y creemos que F1 Academy es una parte muy importante de nuestros planes para ser una comunidad más diversa e inclusiva", finalizó.