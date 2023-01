Aloisio Hernández

Martes 24 Enero 2023 17:15 - Actualizada: 17:17

Susie Wolff, ex piloto de Williams, denunció la falta de mujeres pilotos en el automovilismo, afirmando que "simplemente no hay suficientes mujeres para llegar a la cima".

Toto Wolff, esposa del jefe del equipo Mercedes, espera que el reclutamiento aumente en los próximos años, con la esperanza de que pronto una mujer compita en la categoría reina.

En 2014, Susie hizo historia al convertirse en la primera mujer en participar en un fin de semana de carreras de Fórmula 1 en más de dos décadas cuando condujo la primera sesión de práctica del Gran Premio de Gran Bretaña.

Sin embargo, ninguna mujer ha competido en el campeonato mundial de Fórmula 1 desde 1992 y no parece que eso vaya a cambiar en un futuro próximo. El deporte ha expresado su deseo de dar pronto la bienvenida a una mujer a la clase real, pero la pelota está actualmente en la cancha de los equipos.

Wolff ha lanzado la iniciativa 'Atrévete a ser diferente', cuyo objetivo es cambiar esto dando a las niñas en edad escolar la oportunidad de oferta para participar en actividades de automovilismo.

La iniciativa busca combatir el mayor obstáculo que Wolff ve en el deporte, que es la falta de mujeres de nivel de entrada: "Más mujeres jóvenes necesitan ingresar al deporte, simplemente no hay suficientes mujeres compitiendo para llegar a la cima.

"Por supuesto que ayudaría a una mujer joven a competir. Creo que si puedes verlo, puedes creerlo, abre el deporte, hazlo más accesible e inspirarás a la próxima generación", dijo Susie al Irish Times.

La historia de Susie

Wolff era piloto de desarrollo y piloto de pruebas para Williams, pero en ese momento estaba compitiendo por un lugar con conductores muy talentosos: "En mi tiempo en Williams tuve a Felipe Massa y Valtteri Bottas, era una alineación muy fuerte, así que no estoy realmente amargada por no tener una oportunidad.

"Pero hubo algunos momentos difíciles en el camino, cuando entras en un garaje y la gente se muestra muy escéptica cuando te ven en el auto, sientes que tienes que probarte a ti mismo más que tus contrapartes masculinas. Eso fue parte de lo que yo solía ser.

"Me di cuenta de que el rendimiento es poder, si me desempeño, mi género es irrelevante, si entro en los mejores equipos, tengo más posibilidades de tener éxito. El automovilismo es uno de los pocos deportes en los que no ves al atleta.

"Cuando me ponía el casco, ni siquiera era visible. Así que simplemente me ponía el casco y no me distraía", dijo la británica.