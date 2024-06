Alonso: fecha de retiro revelada por Pedro de la Rosa

Aston Martin reveló un secreto sobre el retiro de Fernando Alonso en la Fórmula 1 tras finalizar su contrato.

Pedro de la Rosa, embajador del equipo de Lawrence Stroll, dijo para La Sexta sobre el futuro del bicampeón del mundo: "Se ha cuidado muy bien toda su vida. No te quedas en la Fórmula 1 con 40 años si no te has cuidado mucho, y Fernando ha hecho eso.

"El hecho de que tenga casi 43 años, que tendrá 45 cuando expire su nuevo contrato y que todavía esté hablando de una posible extensión en el futuro, creo que es suficiente.

"Le dije: 'bueno, lo primero que pierdes es la vista'. Empecé a pensar en usar lentes de contacto, por ejemplo, durante las carreras. Me dijo que recientemente le revisaron la vista y dijo: 'Estoy por encima del 100 por ciento'. Así que tal vez sea Superman", bromeó.

Luego de una espectacular primera campaña con Aston en la que consiguió ocho espectaculares podios, Fernando se ha encontrado en 2024 con muchas dificultades para poder pelear por los primeros lugares.

McLaren, Mercedes y Ferrari dieron un brutal salto con su desarrollo y la mayoría de las veces están ya muy cerca de Red Bull. Por otro lado, en el equipo de Silverstone puede que no hayan tenido el progreso que se esperaba con su AMR24.

¿Cuántos puntos de Aston Martin hizo Fernando Alonso en 2023?

El asturiano logró anotar 206 unidades de las 280 que hizo en total Aston Martin. Esto representó el 73.575 de la totalidad de puntos que logró el equipo en la campaña.

Además, el 100% de los podios conseguidos por la escudería también fueron a nombre del español. Su escudería finalizó en el quinto lugar del Campeonato de Constructores, a 22 puntos de McLaren.