El gran ERROR de Fernando Alonso en Canadá

Fernando Alonso cometió una enorme equivocación con el Gran Premio de Canadá de la F1.

En palabras recogidas por FormulaPassion.it, el español habló sobre la última carrera: "La carrera, para mí, fue una de las más difíciles, y lo habrá sido para cada uno de los 20 pilotos.

"Me sorprendió que no pasara nada: durante muchas vueltas no hubo ningún accidente pero las condiciones eran extremadamente difíciles, así que enhorabuena a todos.

“La trayectoria seca era de sólo dos metros de ancho, no se podía poner un neumático fuera de esa zona. Al final llegamos a puntos con dos coches, así que tenemos que ser felices", finalizó.

El asturiano se equivocó al pensar que habría muchos accidentes durante la carrera en Montreal.

Aunque si tuvimos choques como el de Sergio Pérez o el de Carlos Sainz, no fueron de gran consideración.

Al final, el bicampeón del mundo quedó en sexto lugar y logró grandes puntos para Aston Martin.

Relacionado: El ILUSIONANTE mensaje de Fernando Alonso

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalué si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.