Checo, Sainz, y todos los CHOQUES del GP de Canadá

Checo Pérez, Charles Leclerc y Carlos Sainz fueron algunos de los pilotos que abandonaron el Gran Premio de Canadá que fue caracterizado por caos.

El auto de seguridad fue uno de los protagonistas salió en las últimas vueltas del Gran Premio de Canadá después de una serie de incidentes en la curva seis, pero eso no fue todo en una carrera llena de incidentes.

La carrera en Montreal terminó con los abandonos de Logan Sargeant, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Checo Pérez y Alex Albon. Sin embargo, hubo otros pilotos que estuvieron involucrados en incidentes como Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y Nico Hulkenberg.

Estos últimos dos pilotos, de VCARB y Haas, posiblemente se vieron involucrados en la maniobra más importante, ya que la habilidad del piloto de la escudería estadounidense logró evitar que chocaran de frente.

El primer incidente de la carrera fue en la salida, donde Pierre Gasly realizó un contacto ligero con Checo Pérez, desestabilizando el RB20 del mexicano e impidiéndole iniciar su remontada en la carrera.

