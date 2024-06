¡Sainz EXPLOTA contra los medios!

Carlos Sainz explotó contra los medios de comunicación por los rumores alrededor de su futuro en la Fórmula 1.

En palabras recogidas por RACER, el corredor nacido en Madrid dijo lo siguiente: “Entonces, es gracioso. Ahora la gente dice que he firmado por Williams. Pero no es justo que estas personas no sean prohibidas y castigadas de alguna manera, según algunos informes de los medios.

"Y no me refiero a ustedes, porque están dentro de la Fórmula 1 y saben cuándo se ha firmado algo o no. Así que puedo decírselo, pero obviamente me preocupa que la gente pueda salirse con la suya sin ser [castigada] ni nada por el estilo”.

“Aparte de eso, y siempre que tenga algo que decir, o algo que anunciar, ustedes serán los primeros en saber cuándo estaré aquí, hablando abiertamente de ello. Y sobre mi futuro, pondré todo en perspectiva, consideraré seriamente todo lo que hay dentro del contrato que firmé.

“Sigo creyendo firmemente que en la Fórmula 1, para tener éxito, se necesita un proyecto a medio y largo plazo. No creo que alguna vez vayas a tener éxito en la Fórmula 1 si vas un año a algún lugar para ganar y luego te vas. Creo que necesitas un proyecto apropiado para que esas cosas sucedan.

“Creo que 2025, 2026, 2027 y 2028 me ofrecen una buena oportunidad para encontrar eso. También dije antes que creo que 2026 será una lotería. Creo que ustedes han visto las reglas; cuando eché un vistazo, me parece imposible predecir quién será competitivo.

“En este momento, ustedes ven, tal vez con una perspectiva un poco dramática, (yo) no estaré en un auto competitivo para 2025 o 2026. Pero creo que 2026 será un cambio tal que tal vez el futuro depare algo realmente positivo ahí fuera para mí”, finalizó.

Relacionado: McLaren: "Carlos Sainz es interesante..."

¿Qué pasa con el futuro de Carlos Sainz en la F1 2024?

El corredor español sigue sin anunciar su próximo equipo para después de finalizar la campaña 2024 de la Fórmula 1.

Aunque su gran comienzo de año lo relacionó en rumores con un asiento en Red Bull, Mercedes o Aston Martin, la realidad es que esos equipos decidieron tomar otros caminos con sus alineaciones titulares.

En Milton Keynes renovaron a Checo Pérez, en Brackley parece que van a apostar por Kimi Antonelli y en Silverstone seguirán con Lance Stroll.

Aunque el español decidió esperarse a ver si se habría alguna posibilidad en un equipo "grande", al final no sucedió así y el nacido en Madrid se vio obligado a considerar alternativas como Alpine, Haas, Williams o Audi.

Los últimos reportes indican que el nacido en Madrid podría estar inclinándose a un traspaso al equipo de Alexander Albon.