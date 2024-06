El gran RETO de Hamilton en Ferrari

Los problemas de Lewis Hamilton en Mónaco han dejado a la super estrella enfrentando una batalla cuesta arriba antes de su paso a Ferrari.

El siete veces campeón de F1 pasó la mayor parte del gran premio en el principado atrapado detrás de Max Verstappen, quien a su vez estaba atrapado detrás del tácticamente lento George Russell.

Por supuesto, si logras tus vueltas de clasificación no te meterás en este lío en Montecarlo, aunque nuestro siete veces campeón del mundo ya ha dado una pista bastante críptica sobre lo que está sucediendo en su actual déficit de 7-1 en Mercedes frente a Russell.

Pero el fin de semana trajo una serie de golpes a Hamilton, quien ahora ha alcanzado un nuevo récord personal al pasar 11 carreras sin subir al podio.

Ese detalle son principalmente sólo estadísticas y no un reflejo completo de su capacidad general, dado el declive de Mercedes en los últimos tres años, que han pasado de un dominio total a un distante cuarto lugar en el campeonato de constructores.

Quizás el mayor golpe de todos para Hamilton fue la emotiva victoria en casa de su futuro compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, en el principado.

No es sólo el talento lo que te lleva a la cima de la F1: también necesitas una cabeza inteligente para sortear la política y la astucia dentro y fuera de la pista.

Muy temprano en la temporada, cuando Leclerc estaba luchando y el hombre al que Hamilton reemplaza, Carlos Sainz, volaba, dio la impresión de que Leclerc estaba perdiendo un poco de impulso en la Scuderia a pesar de firmar un contrato extendido antes de la nueva temporada.

Leclerc también estaba añadiendo capas a su reputación de "casi hombre" en la F1, y antes de Mónaco no había ganado una carrera en dos años. Otra temporada más y habría sido mucho más fácil para Hamilton triunfar en Maranello en 2025 y establecerse como el número uno, con un coche que rápidamente se adaptaba a sus necesidades.

Sin embargo, todas las tonterías de '¿Ferrari se ha deshecho del piloto equivocado?'

¿Puede Lewis Hamilton ganar en Ferrari?

Verstappen sigue siendo el gran favorito, por supuesto, pero con Leclerc a solo 31 puntos... eso es solo poco más de una victoria cuando falta más de media temporada. Hamilton no necesitará que le recuerden haber desperdiciado ventajas mayores que esa cuando sólo quedan dos carreras en su campaña de novato de 2007.

El punto de esto es que si Leclerc realmente quisiera convertir esta temporada en un desafío por el campeonato, será una fuerza mucho más fuerte para luchar por la supremacía del equipo en Ferrari de lo que parecía al comienzo de la temporada.

Por supuesto, si el Ferrari de la próxima temporada no es lo suficientemente rápido, eso puede no ser un gran problema. Pero Hamilton no se ha mudado al equipo más grande de la F1 simplemente por el glamour y el prestigio que lo saturarán. El jugador de 39 años todavía quiere ganar, y Leclerc no va a extenderle la alfombra roja.

La buena noticia para Hamilton es que tiende a salir airoso cuando se trata de batallas entre compañeros de equipo. Si bien tenía la ventaja de jugar en casa sobre Fernando Alonso en 2007 en McLaren, el español llegó al equipo como campeón del mundo, pero terminó saliendo un año después, furioso por no haberle concedido el estatus de número uno. Tal fue el impresionante año de novato de Hamilton, que anteriormente había sido un jugador en desarrollo. conductor.

Hamilton también se unió a Mercedes en 2013, quienes estaban más que satisfechos con los tres años de Nico Rosberg antes de la llegada del británico, pero Hamilton volvió a estar en la cima al final del año, y nuevamente un año después, esta vez con un trofeo de campeonato mundial. alardear.

Por supuesto, también ha sufrido derrotas en casa, especialmente en puntos ante Jenson Button durante tres años en McLaren antes de ser derrotado también por George Russell en 2022.

Un cambio de cultura y de idioma puede hacer que Ferrari sea un desafío mayor que cualquier otro equipo para afirmar su dominio en el garaje, pero Hamilton es una apuesta tan buena como cualquiera para superarlo.

Sin embargo, ciertamente sería más fácil si su futuro compañero de equipo no estuviera tan adelantado como lo está ahora.