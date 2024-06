La VERGONZOSA revelación de Hamilton

Lewis Hamilton admitió haber orinado en su traje de carrera mientras conducía durante una carrera icónica de F1.

La mayoría de las carreras duran al menos dos horas, lo que significa que las superestrellas del deporte a veces tienen que ir mientras están al volante.

Los conductores no suelen llevar botellas de bebidas en sus coches para ahorrar peso, prefiriendo hidratarse antes de la carrera.

Los conductores deben asegurarse de tener suficientes líquidos en su sistema para durar toda la distancia de la carrera, mientras equilibran la necesidad de ir al baño durante la carrera; a veces esto no sale perfectamente.

Lewis Hamilton revela una anécdota repugnante

¿Cuál es la vergonzosa historia de Lewis Hamilton en Singapur?

Anteriormente, los pilotos de F1 habían admitido haber orinado en sus trajes de carreras, con sugerencias de que Michael Schumacher siempre solía ir al baño durante las carreras.

Después de una aparición en la serie de YouTube Hot Ones, en la que se entrevista a celebridades mientras comen alitas de pollo cada vez más picantes, le preguntaron a Hamilton si alguna vez había orinado en el auto.

“Nunca bebo en el auto. Simplemente lo olvido la mayor parte del tiempo, así que normalmente me quitan ese peso”, dijo Hamilton.

Los pilotos de F1 harán cualquier cosa para ahorrar peso en sus coches

“Hasta donde yo sé, muchos conductores orinan en el coche, pero yo no puedo. Justo antes de subirnos al auto, lo hago tantas veces como puedo en el último minuto, pero no me atrevo a orinar”, explicó.

Cuando se le preguntó si se había orinado en un coche de F1, Hamilton reveló un incidente.

Lewis Hamilton dice no orina con su traje de carreras

“Una vez fue Singapur... y básicamente salió el coche de seguridad y yo estaba detrás del coche de seguridad. Estaba como si me estuviera muriendo y, sinceramente, cuando tienes la vejiga llena con la G-Force que estás usando, es realmente muy incómodo”, añadió.

“Simplemente no puedes concentrarte en tu trabajo, así que recuerdo que intenté ir y realmente tuve que forzarlo como si fuera muy difícil, pero afortunadamente solo tuve que hacerlo una vez”, finalizó.