Hamilton, al borde de la MUERTE

Lewis Hamilton reveló que casi muere en un accidente mientras surfeaba con un amigo.

El siete veces campeón del mundo de F1, que actualmente ocupa el octavo lugar en el campeonato de pilotos y ha registrado 42 puntos en lo que va de 2024, hizo esta admisión mientras aparecía en un popular programa en línea.

Además de ser estadísticamente el mejor piloto de F1 de todos los tiempos, el hombre de 39 años es conocido por su moda. sentido y tiene otros intereses fuera del deporte.

Uno de ellos es el surf, habiendo sido entrenado por el 11 veces campeón mundial de surf Kelly Slater.

Lewis Hamilton es actualmente octavo en la clasificación de pilotos

Hamilton se unirá a Ferrari en 2025

El británico describió una experiencia cercana a la muerte mientras surfeaba en Hawaii

Hablando en la popular serie de YouTube Hot Ones, en la que celebridades responden preguntas mientras consumen alitas de pollo cada vez más picantes, Hamilton reveló una experiencia cercana a la muerte que tuvo mientras estaba en Banzai Pipeline en Hawaii.

¿Cómo fue que casi muere Lewis Hamilton?

“La mayor derrota que tuve fue con Kelly Slater, en Pipeline”, dijo. “Eran como olas de 20 pies y Kelly dijo: 'No hay manera de que salgas ahí'. Estás loco'", declaró el británico de Mercedes.

“Cuando comencé a intentar remar, básicamente fui absorbido hacia la zona de muerte", agregó.

“Me doy la vuelta y veo venir este conjunto de cuatro olas y eso para mí fue como: 'se acabó, se acabó todo'. Mientras lanzaba mi tabla, me zambullí y me agarré al arrecife y pude escuchar esta ola romper detrás de mí. Mi tabla se rompió y se partió por la mitad", explicó.

“Volví a subir, obviamente jadeando por aire y la siguiente estaba bajando, así que me agarré al arrecife nuevamente cuando llegó otra ola. Entonces lo hice tres veces. Me levanté, casi me quedo sin aire. Casi me ahogo, pero logré regresar nadando desde allí”, finalizó.

