Checo Pérez podría ser DESPEDIDO

Sergio Pérez podría ser despedido de Red Bull, según un analista experto de Países Bajos.

Robert Doornbos, ex piloto, habló del rendimiento del mexicano en la última carrera en Ziggo Sport: "Las luces estaban encendidas, pero no había nadie en casa. En realidad, el primer stint de Checo me pareció realmente impactante.

"Ahora se va a Mónaco, donde realmente necesitas confianza en ti mismo. Pero creo que es mucho más probable que Lando Norris luche por la pole con Max.

"Si Checo sigue descendiendo en la clasificación de pilotos, entonces lo despedirán. Las cosas iban bien a principios de año, así que no puedes despedirlo, ¿verdad? Él está segundo. Pero si queda quinto en el campeonato, se marchará.

“Si bien Super Max hace maravillas, él (Pérez) lo hace desastrosamente con el mismo equipo. ¿Hasta cuándo seguirá Christian Horner confiando en él?", comentó.

Checo tuvo un terrible fin de semana en Imola en el que las cosas fueron de mal en peor y nunca pudo sentirse cómodo en su RB19.

De hecho, un choque en FP3 provocó que las cosas se complicaran aún más para el nacido en México.

El punto clave fue su salida en la Q2 de la clasificación, algo que lo afectó severamente para la carrera del domingo.

¿Qué pasó en la clasificación del Gran Premio de Emilia-Romagna?

Max Verstappen despejó las dudas y se llevó la pole para el Gran Premio de Emilia Romagna. Por otro lado, Sergio Pérez y Fernando Alonso tuvieron una desastrosa clasificación.

El neerlandés se llevó su octava posición de privilegio al hilo e igualó un récord de Ayrton Senna. Detrás del tricampeón del mundo quedaron Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc y Carlos Sainz.

El resto de pilotos en el Top 10 quedaron ordenados de la siguiente manera: George Russell, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton, Daniel Ricciardo y Nico Hulkenberg.

Checo se quedó a solamente 0.015 segundos de eliminar a Daniel Ricciardo y a él se le sumaron Esteban Ocon, Lance Stroll, Alex Albon y Pierre Gasly como los eliminados en la Q2.

La Q1 de la clasificación comenzó con las dudas sobre si Fernando Alonso y Sergio Pérez iban a poder participar a tiempo luego de sus choques en la FP3.

Alonso tuvo muchos problemas al inicio y terminó abortando su vuelta y quedó eliminado en la Q1.

A él se le unieron Kevin Magnussen, Zhou Guanyu, Logan Sargeant y Valtteri Bottas. La vuelta más rápida se la quedó Max Verstappen con un tiempo de 1:15.762.

