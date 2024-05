Fernando Alonso, con IMPORTANTE ventaja para Imola

Fernando Alonso contaría con una importante ventaja para el próximo Gran Premio de la Emilia-Romagna de la Fórmula 1.

Mike Krack, jefe de equipo en Aston Martin, habló con los medios sobre el factor que podría favorecer a su escudería: "Sumar puntos es siempre nuestro primer objetivo en cada fin de semana de Gran Premio y en Imola las cosas no serán diferentes.

"Tenemos un buen ritmo de clasificación, por lo que nuestro primer trabajo es garantizar que continúe y luego trabajaremos duro para convertirlo en un buen final de carrera.

"Normalmente, no hay muchas oportunidades de adelantamiento en Imola, por lo que la posición en la pista será clave; los márgenes son muy estrechos en este momento, lo que hace que una buena clasificación sea aún más importante.

"Hay mucho que esperar. Es una carrera especial y frecuentemente ofrece un gran espectáculo. Pirelli trae los tres neumáticos más blandos de su gama para este fin de semana, un paso más blandos que la última vez que corrimos aquí, por lo que eso agrega una nueva variable y podría brindar la oportunidad para algunas decisiones estratégicas audaces", comentó.

Al equipo de Lawrence Stroll le urge un buen resultado tras el decepcionante inicio de temporada que han tenido.

Recordar que en 2023 obtuvieron cuatro de los primeros cinco podios de la campaña. Seis carreras después en 2024, siguen sin podio y la distancia con los primeros equipos se está haciendo cada vez más grande.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

Stroll out, Norris out and Alonso at the back because Hamilton turns in there like everybody needs to move when he comes pic.twitter.com/sITyECE02o