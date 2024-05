Revelaron una preocupación urgente con Fernando Alonso y Aston Martin en la Fórmula 1.

Antonio Lobato, periodista y comentarista español, habló en SoyMotor.com del rendimiento del bicampeón tras seis carreras: "Es un poco triste que de estar Aston Martin luchando con Mercedes, con Ferrari, con McLaren, pues aquí está Fernando luchando con Alpine y con Haas.

"Da un poco de palo. Pero bueno, vamos a ver si mejoran el coche en Emilia-Romaña y pueden dar un saltito hacia adelante porque la competencia ahora es muy dura, extremadamente dura.

"Y hay que espabilar porque te quedas atrás. Si te quedas atrás, te van los equipos de cabeza y ya puedes haber sido demasiado tarde", comentó.

El inicio de temporada de Aston ha quedado muy lejos del que presentaron en la campaña 2023.

En ese entonces, Fernando se hizo con cuatro de los primeros cinco podios de la temporada. Ahora, en 2024, no ha podido sumar uno solo y parece que cada vez le quedan más lejos los equipos líderes.

Fue una buena noticia que Alonso haya renovado su contrato con el equipo por un par de temporada más,

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

