El problema que está ARRUINANDO a Alonso

Aston Martin, equipo de Fernando Alonso, ya habría identificado el problema que está arruinando su temporada.

De acuerdo a las palabras de Tom McCullough, jefe de rendimiento, publicadas en La Sexta, la escudería británica ya sabe qué sucede con el AMR24: "Estamos contentos con la suspensión que tenemos.

"Nuestro problema no es ese. No viene de ese elemento. Todo es por cómo utilizamos los neumáticos", reveló.

El equipo de Lawrence Stroll es el que menos desarrollo ha tenido en comparación al año pasado de la Fórmula 1. Al igual que Alpine, son la escudería que más ha empeorado su rendimiento a lo largo de los últimos meses.

Recordar que el corredor asturiano comenzó 2023 con cuatro podios en cinco carreras. Luego de seis rondas de 2024, el bicampeón sigue sin poder terminar entre los primeros tres.

El asunto para el equipo del bicampeón es que las escuderías de mediocampo como Racing Bulls se están acercando y la distancia con los de arriba como Mercedes se está haciendo más grande.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

Stroll out, Norris out and Alonso at the back because Hamilton turns in there like everybody needs to move when he comes pic.twitter.com/sITyECE02o