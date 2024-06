EXIGEN cambio INMEDIATO con Checo en Red Bull

Han exigido un cambio urgente con Sergio Pérez en Red Bull tras la clasificación del Gran Premio de Canadá.

Varias de las reacciones en redes sociales exigieron la salida de Hugh Bird, actual ingeniero de carrera del mexicano.

Cuándo van a cambiar a ese mediocre ingeniero Hugh Bird? Menudo elemento! Checo corre solo. Intercambien ingenieros de pista con Max por tres carreras y veremos la diferencia. — Athelas (@Athelas48698342) June 8, 2024

This is UNACCEPTABLE #BiRDOUT for as long as Hugh bird is there is no chance — bryzx3 (@bryzx3) June 8, 2024

Fire Hugh Bird now Please!!!!! — Sneaker_Collectors (@ElPepeQueRie) June 8, 2024

Hugh Bird is trash!!! WTF why is he a career engineer? Why?! He doesn't have the ability and @SChecoPerez should demand for change of engineer already. 😑 #FireBird — Tuiter vieeeeeeejo. (@MsKarnitas) June 8, 2024

Todo el equipo de ingeniería, encabezado por Lambiase, trabajando por un buen resultado de VER. @SChecoPerez solo, en manos de Bird, con un auto configurado en modo F2.#RennieIn #BirdOut — Alberto Tello de Meneses (@ATellodeMeneses) June 8, 2024

De verdad necesito, pido y ruego por el día en que quiten a Bird, no sé cuantas decisiones tan estúpidas tomó el día de hoy, pero esto ya está de tristeza — ara 🧡 (@checosvlog) June 8, 2024

Checo fuera en Q1 y me ponen a Hugh Bird en la pantalla….



¡Así no se puede! #CanadianGP pic.twitter.com/hEoNXd4Q7Q — Val Plata ⚡️ (@ValPlata) June 8, 2024

Day 1 of demanding @redbullracing to demote, fire or change Checo Pérez engineer, Hugh Bird. He's one of the main reasons garage 11 can't perform. It's been 4 years.



But we don't want any race engineer, we want Simone Rennie back! #FireBirdNow — FanyJ (Tortured Poets Version✍️) (@vittoburritoo) June 8, 2024

Este no es la primera vez que se le acusa al ingeniero de Checo por un mal resultado. Ha trascendido muchas veces que Bird no da la mejores indicaciones a Pérez, o lo hace con retraso o en el momento equivocado.

No es la primera vez que el nacido en Jalisco tiene problemas en la clasificación en el año. El corredor mexicano quedó eliminado en la Q1, algo que le sucede por segunda vez consecutiva tras el Gran Premio de Mónaco.

Llamó la atención que el equipo de ingenieros llamó a Checo con pocos minutos restantes de la Q1 con la intención de poner un nuevo set de neumáticos blandos; sin embargo, debido a las condiciones climáticas en Montreal, fue muy difícil que el número 11 pudiera poner en temperatura sus ruedas en una sola vuelta.

Eso quedó demostrado con el poco agarre que se le vió durante su último intento y que al final no le resultó suficiente. El propio corredor aseguró que esa decisión "no fue lo ideal".

¿Cómo quedó la Q1 del Gran Premio de Canadá 2024?

Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 de la clasificación para el Gran Premio de Canadá en la Fórmula 1 2024.

El mexicano no pudo quedar entre los mejores 15 tiempos y quedó en la decimosexta posición. Al número 11 le faltaron 0.037 segundos para poder pasar a la siguiente ronda.

Junto al nacido al Jalisco quedaron fuera Valtteri Bottas, Esteban Ocon, Nico Hulkenberg y Guanyu Zhou.

Como era de esperarse, en los minutos finales de la sesión fue cuando todos los pilotos mejoraron enormemente sus tiempos; sin embargo, no fue suficiente para el número 11 de Red Bull.

