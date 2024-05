Checo Pérez, ATACADO en España

Sergio Pérez, piloto de Red Bull, fue atacado en España tras el Gran Premio de Miami.

El corredor mexicano fue criticado por la cuenta del Gran Premio de España en X. Esto escribieron en una publicación: "Te llamas Lewis Hamilton y puedes entrar a la 1ª curva a saco = sin sanción.

"Te llamas Checo Pérez, casi te cargas a tu compañero y a Carlos Sainz = sin sanción.

"Te llamas Oscar Piastri y echas deliberadamente de pista a Carlos Sainz = sin sanción. "ERES ESPAÑOL = SANCIÓN", apuntaron en su post.

Hay mucha indignación en el país europeo debido al accionar del organismo rector con las últimas decisiones que han tomado en cuanto a los castigos.

Fernando Alonso se ha visto perjudicado en las últimas semanas por sanciones muy polémicas de parte de la FIA; mientras que otros pilotos se han "escapado" a pesar de acciones similares.

De hecho, el propio piloto de Aston Martin acusó a la FIA de perjudicarlo específicamente por su nacionalidad.

El Sprint del Gran Premio de Miami 2024 comenzó de manera inesperada con un choque que involucró hasta a cuatro autos.

La largada de la carrera de velocidad en Miami Gardens tuvo un incidente con Fernando Alonso chocando a Lance Stroll a la entrada de la primera curva del trazado. El español se abrió demasiado para tomar la curva y tuvo un contacto con su compañero de equipo.

