Checo ACUSÓ a Leclerc de lo peor

Sergio Pérez, piloto de Red Bull, culpo a Charles Leclerc de lo peor tras el Gran Premio de Miami 2024.

El corredor mexicano habló con FoxSports tras la carrera y dijo lo siguiente: “Tuve una buena arrancada y Charles me empujó al inicio, luego me abrió el espacio, y me metí por dentro, pero no había nada de agarre en la línea sucia de carrera, lo vimos ayer con Hamilton.

“Cuando frené sabía que no había nada de agarre, y bueno, en algún momento casi me llevo a Max, pude soltar el freno para quitar la bloqueada, pero acabé perdiendo la posición con Piastri

"Yo creo que hemos tenido un buen fin de semana hasta hoy. Hemos estado siempre en la pelea, en la clasificación, en la sprint race, en la calificación ayer, siempre estuvimos ahí muy cerca, pero hoy creo que no tuvimos el ritmo suficiente", lamentó.

El corredor mexicano no tuvo el mejor ritmo en un complicado circuito de Miami Gardens, donde se le conoce por las muchas complicaciones para rebasar. Esto dejó a Checo en la cuarta posición y con menos ventaja con Charles Leclerc en el Campeonato de Pilotos.

¿Qué pasó en el GP de Miami 2024?

El Gran Premio de Miami del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2024 tuvo un ganador inesperado.

Lando Norris y las mejoras en su McLaren ganaron la carrera en Miami Gardens y cortaron el dominio establecido por Red Bull Racing. El británico era el piloto con más podios, sin poder conseguir una victoria en la historia.

Max Verstappen, quien nunca se pudo sentir cómodo en su auto, y Charles Leclerc completaron el podio. Sergio Pérez, Carlos Sainz y Lewis Hamilton completaron el Top 5.

Mientras que Yuki Tsunoda, George Russell, Fernando Alonso y Esteban Ocon fueron el resto de corredores con puntos. Esta es la primera victoria de un auto que no es Red Bull o Ferrari desde el pasado Gran Premio de Brasil en 2022.

Unas horas después de finalizar la carrera, la FIA anunció penalizaciones para Sainz, Magnussen y Stroll. Esto benefició a Checo, puesto que le otorgó la cuarta posición y dos puntos más.