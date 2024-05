Checo Pérez hace ENORME anuncio para Miami

Sergio Pérez hizo un enorme anuncio de cara al próximo Gran Premio de Miami 2024 de la Fórmula 1.

El mexicano compartió que llevará un diseño especial en su casco para la carrera alrededor de Miami Gardens. Este es la primera decoración diferente que llevará Checo en el año.

Se trata de una protección de color verde y azul. Tiene un patrón estilo piel de reptil y, por supuesto, lo acompañan los logos de Red Bull. Además, en la parte de arriba aparecen banderas de países latinoamericanos con forma de corazón, junto al texto "¡VIVA LATINOAMERICA!".

WATCH OUT ⚠️ Gator on the track 🐊



Checo will be bringing extra snap to the race weekend in Miami 🇺🇸 pic.twitter.com/XESLePlqga