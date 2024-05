OFICIAL: Se va de Red Bull

Es oficial, Adrian Newey dejará Red Bull Racing después de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de la Fórmula 1.

El gran diseñador es visto como el gran cerebro detrás de los títulos mundiales de Max Verstappen y Sebastian Vettel, pero ahora ha decidido dar un paso atrás. El británico seguirá trabajando en segundo plano en el proyecto del hipercoche de Red Bull hasta que esté terminado.

Esto fue anunciado mediante un comunicado de la formación austriaca en sus redes sociales: "El equipo anuncia que el director técnico Adrian Newey dejará Red Bull Technology Group en el primer trimestre de 2025. El jefe de la ingeniería se alejará de la Fórmula 1. Las tareas de diseño se centrarán en el desarrollo final y la entrega del primer hipercoche de Red Bull, el tan esperado RB17".

