Anuncian lo PEOR para Checo en Miami

Han anunciado lo peor para Sergio Pérez, piloto de Red Bull, de cara al próximo Gran Premio de Miami 2024.

De acuerdo con Dr. Robb, periodista de F1, el equipo austriaco habría tomado una decisión polémica de cara a la primera carrera del año en suelo estadounidense: "Red Bull Racing planea traer algunas pequeñas actualizaciones a Imola. Principalmente realizar un seguimiento de cosas específicas que ya estaban en proceso. Nada para Miami por lo que me han dicho.

"La actualización de Suzuka superó las expectativas en Shanghai y la sensación es que ya debería funcionar muy bien en Miami. En Miami, Mercedes contará con un piso completamente nuevo y un módulo lateral rediseñado con un cambio en el corte.

"No está claro si se revisará la ingesta, pero me hacen creer que así será (pero no estoy 100% seguro)", señaló.

El hecho de que en Milton Keynes hayan decidido no llevar mejoras a Miami Gardens podría abrirle la puerta a Ferrari o Mercedes de acercarse aún más y poner en riesgo el dominio que han mostrado en el arranque de 2024.

Verstappen y Checo lideran el Campeonato de Pilotos; sin embargo, la distancia no es tan grande cuando se mira al Mundial de Equipos. Por lo tanto, en Red Bull deberán comenzar a tomar distancia pronto.

¿Cómo quedó el Campeonato de Equipos tras el GP de China 2024?

El equipo de Max Verstappen y Sergio Pérez realizó un 1-3 en el Circuito de Shangai y ahora tiene una mayor ventaja sobre los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz.

En el resto de la parte alta de la tabla, Mercedes, McLaren y Aston Martin continuan peleando debido al segundo lugar de Lando Norris y la vuelta rápida de Fernando Alonso.

En el resto de los equipos, de nuevo fueron situaciones terribles para VCARB que tuvo que retirar el auto de Daniel Ricciardo, mientras que Valtteri Bottas también abandonó por parte de Kick Sauber.

1- Red Bull - 195 pts

2. Ferrari - 151 pts

3. McLaren - 96 pts

4. Mercedes - 52 pts

5. Aston Martin - 40 pts

6. Visa Cash App RB - 7 pts

7. Haas - 5 pts

8. Williams - 0 pts

9. Sauber - 0 pts

10. Alpine - 0 pts