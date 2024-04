Reportaron que hubo una serie de amenazas de muerte alrededor de Fernando Alonso.

Jhonny Herbert, ex piloto y comentarista, habló del tema en una conversación con MARCA: "Fui comisario en el GP de Melbourne y las repercusiones fueron terribles. Recibí un torrente de amenazas de muerte a través de las redes sociales.

"Tengo suerte de tener los hombros anchos, pero me parece patético que me tiraran a mí debajo del autobús. Había mensajes con emojis de puñales en la parte inferior de la pantalla, gente que decía 'sabemos dónde vives, iremos a por ti. La mayoría eran españoles.

"Deberían haberlo entendido porque estaba muy claro cómo y a qué decisión se había llegado en el comunicado que se emitió. La gente también decía que, como nunca había sido campeón del mundo, no estaba cualificado para opinar. Las amenazas duraron dos semanas y siguen llegando.

"Es parte del mundo de las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión pero no tiene hechos que la respalden. Los comentarios sobre saber dónde vivía. Los puñales y las amenazas de que me iban a hacer daño.... No entiendo la mentalidad de la gente que hace eso.

"No son verdaderos aficionados a la F1 y estoy seguro de que Fernando se avergonzaría si supiera que sus fans están haciendo eso. Sucede demasiado ahora. Los deportistas y los dirigentes de muchos deportes son bombardeados con amenazas de muerte.

"Y muchos sufren mucho por ello. La inmundicia y el abuso ocurren en todos los ámbitos de la vida, incluso en la gente común, dicen que no se puede arreglar, pero se debería porque a mí no me afecta, pero a muchos, sí", comentó.

Relacionado: Fernando Alonso SALVÓ del desastre a su equipo en China

¿Por qué castigaron a Fernando Alonso en el GP de Australia 2024?

El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso fue abordado por la FIA el pasado fin de semana por lo que creyeron que era una 'prueba de frenos' realizada a George Russell en la fase final del Gran Premio de Australia.

Recordemos que Russell cayó en la trampa de grava en la curva 6, chocó contra la pared y regresó a la pista con su Mercedes muy dañado, provocando que la carrera finalizara bajo banderas amarillas. El británico sospechaba que había recibido una 'prueba de freno' por parte de Alonso.

La dirección de carrera de la FIA ha llegado a la conclusión de que Alonso ha violado el artículo 33.4 del reglamento deportivo. Afirma que "un automóvil nunca debe conducirse innecesariamente lento o impredecible o de una manera que otros conductores u otras personas puedan percibir como peligrosa".

Los comisarios dejaron claro que Alonso tenía derecho a tomar la curva de forma diferente a lo normal y no era responsable del aire sucio detrás de él que provocó el choque de Russell, pero que frenar 100 metros antes de la curva se consideró "excepcional".

Alonso ha recibido una penalización de drive-through, que se ha convertido en una penalización de 20 segundos. El español cae así del sexto al octavo puesto en los resultados del Gran Premio de Australia. Lance Stroll y Yuki Tsunoda subieron un puesto.

Alonso también recibió tres puntos de penalización en su súper licencia. Cuando Lewis Hamilton lo acusó de "prueba de frenos" después del Gran Premio de Abu Dabi del año pasado, Alonso no fue castigado.