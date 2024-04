El PREDICAMENTO de Sainz para 2025

El experto en Fórmula 1, Karun Chandhok, ha sugerido que Carlos Sainz podría estar enfrentando un cambio sorprendente a un equipo de segunda categoría.

Después de ser despedido por Ferrari, Carlos ha estado en búsqueda de nuevo equipo, pero esencialmente cualquiera al que vaya será un escalón menor de calidad, incluyendo estos equipos a Mercedes, que no pasa por su mejor momento.

El inicio de la temporada 2024 del español ha sido nada menos que impresionante. A pesar de la decepción de perderse el Gran Premio de Arabia Saudita debido a una operación de apéndice, hasta ahora ha subido al podio en todas las demás carreras.

Incluso consiguió una merecida victoria en el dramático GP de Australia, donde llevó a la Scuderia a un doblete.

Sorprendentemente, Sainz también es el único piloto que no pertenece a Red Bull que ha conseguido una victoria en las temporadas 2023 y 2024 hasta el momento. Pero a pesar de sus impresionantes actuaciones, actualmente se encuentra sin asiento en 2025.

Carlos Sainz se queda sin volante a partir de 2025

Carlos Sainz será sustituido por Lewis Hamilton

Artículo relacionado: Las palabras de Leclerc que pondrán FURIOSO a Ferrari

¿Qué le depara el futuro a Carlos Sainz?

Con equipos de primer nivel como Red Bull y McLaren que no son fáciles de descifrar, y con la reciente extensión de contrato de Fernando Alonso en Aston Martin cerrando de golpe la puerta a otro posible movimiento, Chandhok teme el próximo de Sainz. destino podría suponer un importante paso atrás.

Para complicar aún más las cosas, Sainz no es el único conductor en movimiento. Con más de la mitad de la parrilla sin contrato al final de la temporada, la competencia por los asientos restantes es feroz.

Incluso un piloto del calibre de Sainz se enfrenta a la competencia de una multitud de jóvenes hambrientos como Andrea Kimi Antonelli de F2, mientras Mercedes reflexiona sobre su propio futuro.

Si bien la experiencia de Sainz lo convierte en uno de los favoritos para el asiento de las Flechas de Plata si deciden no promocionar desde dentro, no hay garantías en el feroz mundo del mercado de pilotos de F1.

"Cuando entras en cosas como el mercado de pilotos, tienes a un tipo, Sainz, que está desempleado", dijo Chandhok en el Podcast de Sky Sports F1.

"Quizás no consiga un asiento en Red Bull ni en McLaren, probablemente tampoco consiga un asiento en Aston Martin, porque si Fernando no va a ninguna parte y Lance ocupa ese asiento, de repente tendrás un ganador de las dos últimas carreras. temporadas que potencialmente está mirando a uno de los cinco últimos equipos para su futuro en caso que Mercedes no lo contrate", agregó.

"Creo que es un poco vergonzoso. Entiendo que solo faltan cuatro carreras a principios de año, pero ya sabes, esas son las indicaciones", finalizó.