ÚLTIMA HORA: ¡Sainz YA firmó con su nuevo equipo!

Carlos Sainz ya habría firmado su contrato con su nuevo equipo para continuar su carrera en la Fórmula 1.

Según el diario italiano La Gazzetta dello Sport, el madrileño ha sido fichado para el equipo Mercedes.

Además, el Corriere dello Sport confirmó que el acuerdo ya se ha cerrado. Sainz habría optado por un contrato 'uno más uno', lo que significa que ambas partes pueden finalizar la colaboración tras cada temporada o decidir seguir juntos.

El llamado 'acuerdo 'uno más uno' encajaría perfectamente en la visión de futuro de Sainz. No es ningún secreto que existen vínculos con Audi, pero ese equipo no aparecerá en la parrilla hasta 2026 y es bastante probable que no estén cerca de los líderes en su llegada a la categoría.

Con el contrato que supuestamente ha firmado con Mercedes, Carlos también podrá ver cuál es el progreso de Audi cada temporada.

Un acuerdo de este tipo también resulta beneficioso para Mercedes. Por ejemplo, a la escudería le gustaría darle una oportunidad a Kimi Antonelli a largo plazo, pero en las últimas semanas también ha aparecido el nombre de Max Verstappen. Da a ambas partes más espacio para explorar otras opciones en el futuro.

El español será sustituido en Ferrari por Lewis Hamilton a finales de 2024, pero esta temporada lo está haciendo muy bien y estaba buscando un nuevo equipo. Sainz no siempre ha podido impresionar como compañero de equipo de Charles Leclerc en los últimos años, pero logró cambiar eso en 2023.

¿Cuántos puntos hicieron Sainz y Leclerc en 2023?

De la mano de Charles Leclerc y Carlos Sainz, el equipo de Maranello hizo 406 puntos en la temporada 2024 de la Fórmula 1. Ferrari terminó en el tercer lugar del Campeonato de Equipos, a solamente 3 unidades de Mercedes.

Por su parte, el corredor español aportó 200 unidades de la suma total, en cambio, su compañero de equipo monegasco lo hizo con 6 más que él.

Es importante mencionar que Sainz se llevó la única victoria de 2023 que no llevó el nombre de Sergio Pérez o Max Verstappen durante el pasado Gran Premio de Singapur.