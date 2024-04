Carlos Sainz revela su SUFRIMIENTO en Ferrari

Carlos Sainz confesó el sufrimiento que vive durante la temporada 2024 con Ferrari, la última de su carrera con el equipo rojo.

En una charla con AS.com, el corredor nacido en Madrid habló de su postura en el actual campeonato: "No es fácil. Empezar la temporada con un equipo en el que sabes que el año que viene no competirás no es sencillo desde el punto de vista del piloto.

"Por eso había que intentar hacer una pretemporada buena a nivel físico y mental. No hay mejor solución que estar bien en forma física, eso te da confianza y ganas. Buena energía.

"Eso hice, he llegado a esta temporada con más energía y ganas que en ninguna otra y parece que en estas primeras carreras está dando sus frutos. Y también esta forma física me ha permitido estar dos semanas en la cama, volver y mantener la forma física para poder hacer una carrera de Fórmula 1", señaló.

El piloto número 55 ha tenido un fabuloso inicio de campaña con dos podios y una victoria. Carlos se perdió el pasado Gran Premio de Arabia Saudita debido a una operación; sin embargo, estaría de lleno en la pelea por el campeonato de haber corrido.

Recordar que la Scuderia decidió no renovar su contrato y, en cambio, fichar a Lewis Hamilton para el campeonato 2025. El buen momento que vive el madrileño le ha ganado ser vinculado con equipos como Audi, Red Bull, Mercedes y Aston Martin.

Relacionado: El factor que decidirá el próximo equipo de Checo y Sainz

¿Cuánto ganará Lewis Hamilton en Ferrari?

En Ferrari, al menos según el Corriere della Serra, Hamilton optaría por un salario base más bajo, que podría aumentar considerablemente gracias a las bonificaciones por rendimiento.

El medio italiano informa que Hamilton ganará 40 millones de euros por temporada. El contrato de Hamilton tendría una duración de dos temporadas, más, dicho sea de paso, una opción para un tercer año.

Así, con las bonificaciones añadidas, el siete veces campeón del mundo podría ganar fácilmente 100 millones de euros en dos años.