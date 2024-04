Leclerc admite su ENVIDIA a Carlos Sainz

Charles Leclerc admitió su envidia con Carlos Sainz tras los resultados de los pilotos de Ferrari en el Gran Premio de Japón 2024.

El corredor nacido en Montecarlo habló sobre su compañero de equipo con los medios en Suzuka y señaló lo siguiente: "Carlos siempre ha hecho un buen trabajo. Creo que en el pasado, en una carrera él era mejor, en otra carrera yo era mejor. Ahora, después de dos carreras, ha hecho algo mejor, pero sé dónde tengo que trabajar.

“Por ahora, Red Bull está demasiado por delante. Estamos haciendo un muy buen trabajo maximizando los puntos hasta ahora. Con suerte, cuando obtengamos las actualizaciones, podremos desafiarlos y tendremos una agradable sorpresa a fin de año, no nos rendiremos.

"Creo que siempre me han descrito como un piloto muy rápido en la clasificación y no en la carrera. Este año no he hecho nada diferente. Creo que este año tenemos un coche que es mucho mejor en carrera, mucho mejor con los neumáticos.

“Si miro el fin de semana en su conjunto, creo que podríamos haber preparado mejor los neumáticos para la vuelta de clasificación. Estaba contento con la vuelta, pero no tenía agarre. Esto nos puso a la defensiva durante todo el fin de semana", apuntó.

El corredor madrileño le volvió a dar un contundente golpe a su compañero de equipo, a pesar de estar en medio de muchos rumores sobre su futuro en la F1.

Relacionado: ¡Checo y Max despejan las dudas en Japón!

¿Cuántos puntos hicieron Carlos Sainz y Charles Leclerc en la temporada 2023?

De la mano de Charles Leclerc y Carlos Sainz, el equipo de Maranello hizo 406 puntos en la temporada 2024 de la Fórmula 1. Ferrari terminó en el tercer lugar del Campeonato de Equipos, a solamente 3 unidades de Mercedes.

Por su parte, el corredor español aportó 200 unidades de la suma total, en cambio, su compañero de equipo monegasco lo hizo con 6 más que él.

Es importante mencionar que Sainz se llevó la única victoria de 2023 que no llevó el nombre de Sergio Pérez o Max Verstappen durante el pasado Gran Premio de Singapur.